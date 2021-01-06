加拿大疫苗接种进展缓慢引起不满

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从12月13日开始，加拿大联邦政府已经陆续把将近50万剂新冠疫苗分发到各省。但是三个星期过去，疫苗接种工作进展缓慢，引起了许多人的疑惑和不满。以安大略省为例，到星期二（1月5日）为止，仅有三千人接受了疫苗注射。安大略作为加拿大人口最多的省份，获得疫苗也是最多的。除了第一批辉瑞疫苗以外，该省上个星期又得到了五万多剂莫德纳疫苗。

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在加拿大，医疗属于省级政府的管辖范围。在涉及新冠疫苗的工作上，联邦政府只负责采购并按人口比例发放到各省，接下来的存储和接种则完全由省卫生部门负责。因此公众和一线医护人员的怒气主要是针对省政府的。但是也有一些批评者指出，如此大规模的疫苗接种，各省都没有经验，也缺少这方面的专家，联邦政府应该派人支援。

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被低温存储标准吓住了？

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各省的公共卫生部门早就把养老院的老人和员工定为首批接受疫苗注射的高危群体。但是加拿大收到的第一批疫苗是由辉瑞公司生产的，需要存储在摄氏零下70度左右的低温中。老人院没有符合标准的存储设备，因此卫生部门觉得更保险的做法是让它们使用随后到来的莫德纳疫苗。

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这里也涉及到疫苗接种的组织管理问题。因为辉瑞疫苗虽然在运输和存储时需要摄氏零下80到60度的低温，但是根据制药公司的使用说明，它在解冻后可以在普通冰箱里“保鲜”五天。如果各部门配合得当，行动迅速，养老院其实是来得及把疫苗从最近的分发中心领回来并进行接种的。

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汉密尔顿市医生查格拉（Zain Chagla）在接受CBC采访时说，对辉瑞疫苗的看重和小心翼翼一方面促成了疫苗分发中心的修建，另一方面也阻碍了一些省份采取更灵活的思路和处理方法。

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BC省在获得辉瑞疫苗后立刻把它们从分发中心转运到各养老院。魁北克省则干脆决定把分发中心就设在养老院里。安大略省一开始不赞成这种做法，但是现在至少渥太华市卫生部门决定把辉瑞疫苗从分发中心运到养老院去。

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联邦政府是否应该介入更多？

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加拿大联邦政府和省级政府通常分工明确，并且时刻准备坚决抵制对方侵入自己的管辖权限，为此打上法庭的事时有发生。但是加拿大免疫学中心的病毒学家凯尔文（Alyson Kelvin）说，这场新冠疫情是前所未有的考验，省医疗卫生系统对如此快速而大规模的疫苗接种并没有经验，也缺少这方面的专家。让各省自己制定疫苗接种计划是个失败。她认为，如果联邦政府派有抗疫经验的专家去各省指导疫苗接种，过去三个星期中的一些错误本来是可以避免的。

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不过，平日里最烦联邦政府指手画脚的省政府，是不是会接受这样的指导，那就是另外一个问题了。

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（RCI with CBC News, Adam Miller)

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