抽中签的家庭可以赞助父母移民加拿大

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加拿大移民、难民和公民事务部的父母和祖父母家庭团聚移民项目抽签活动已经结束，移民部已开始向中签的家庭发出书面邀请，请他们填写有关的移民申请表格，正式开始家庭团聚移民的申办程序。

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报名参加父母和祖父母家庭团聚移民抽签并中签的一万个加拿大家庭应该在今后两个星期内收到来自移民部的通知。

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由于想让父母或祖父母移民来加拿大的加拿大家庭太多、而每年的家庭团聚移民配额有限，这粥少僧多的问题让加拿大移民部苦于找不到合适的方式分配有限的家庭团聚移民配额。已经尝试过的先报名先得名额的方法和抽签分配名额的办法都各有优缺点，没有一个能够让各方都满意。

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加拿大联邦政府移民部长Marco Mendicino认为，在找不到更好的解决办法之前，抽签决定父母和祖父母家庭团聚移民名额的分配虽然有缺陷、但相对来说是最公平的办法。

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批评抽签制度的人士指出了若干改善抽签制度不公平问题的办法。比如考虑申请人在加拿大生活的时间长短、申请了多少年、申请人赞助和抚养来加拿大生活的父母和祖父母的财务能力、人道因素等。

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加拿大移民部长Marco Mendicino早些时候曾宣布，今年的父母和祖父母家庭团聚移民配额是3万人。

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RCI with Kathleen Harris · CBC News

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