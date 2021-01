暴乱后国会认证拜登当选，特朗普仍拒绝认输

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

1月6日星期三美国首都华盛顿发生支持特朗普的示威者暴力袭击国会大厦、导致参加美国国会众参两院联席会议的议员们不得不疏散、认证总统选举结果的程序被中断。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国警方证实,星期三早些时候一位女性示威者在冲击国会大厦时中弹,在被送进医院后死亡。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期三晚些时候在警方暴力驱散示威者后,美国国会参众两院联席会议在副总统彭斯主持下连夜恢复认证美国总统大选结果的程序,虽然有一些共和党众议员和参议员的反对,但美国国会在星期四凌晨3点41分正式确认拜登获得306张选举人票,特朗普获得232张选举人票,拜登当选为下一任美国总统,将在1月20日宣誓就职。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在这之后十几分钟的星期四早晨3点55分,特朗普借用助手Dan Scavino的推特账户发推特承诺和平移交权力,但仍拒绝承认败选,继续指责拜登是靠舞弊才获得了所需要的选票。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特朗普之所以借用总统社交媒体主任Dan Scavino的推特账户发布自己的信息,是因为推特与脸书在星期三发生暴力袭击美国国会的事件后都封闭了特朗普的账户。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with The Associated Press、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章:

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处,包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC,RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada