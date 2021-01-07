魁北克省宵禁解答：晚 8点后遛狗才能出门、在人行道上抽烟不行、滑雪场继续开放 …

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魁北克省成为加拿大第一个因疫情实行宵禁的省份，但措施一宣布，其合法性和有效性已经引起争议。

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魁省的宵禁令将于本周六（1 月 9 日）生效，一直持续到 2 月 8 日，除了紧急情况和获准的原因外，人们在晚上 8 点到早上 5 点之间必须待在家里，不能出门。

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若违反宵禁，可面临最高 6,000 加元的罚款。

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根据人们提出的各种问题，加拿大广播公司就宵禁新规定进行了一些解答：

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哪些商店、企业可以开门？

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食品店、药房、酒品店、大麻店将继续营业。

服装等商品的零售店继续关门，但可提供送货和路边取货服务，方便人们进行网购。

餐馆仍然是不能堂食，可以在宵禁期间提供外卖，但 外卖服务必须在晚上7:30 停止 。

健身房、电影院、博物馆将关闭到 2 月 8 日。

牙医和验光师等医疗服务可继续，而美甲师、水疗中心和美发沙龙则将继续关闭。

除葬礼外，不得举行任何宗教仪式，葬礼仅限10人参加。

制造业活动将可继续。

食品店什么时候关门？

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宵禁期间，所有食品店和便利店必须在晚上 7:30 之前关门。

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但药房、加油站、加油站附带的便利店例外，晚 7:30 以后可以继续开放。

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聚会的新规则是什么？

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不住在一个地址的人，禁止进行任何聚会。

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晚上8点后能遛狗吗？

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魁省政府说，宠物的主人可以在晚上 8 点后到外面遛狗或遛猫，但需要在距家 1 公里的范围内。

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深夜慢跑或出去抽烟行吗？

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答案是：不行。

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星期四（1月7日），魁省公安部长吉纳维·吉尔伯特（Geneviève Guilbault）表示，宵禁后允许人们在自己家的后院里待着，但不能到任何公共场所，走路也不行。

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她说，即便在公共人行道上抽烟休息也不行。

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能去滑雪吗？

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宵禁期间，魁省的山地滑雪场将继续开放。

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但是，只有同一个家庭住址的成员可以一起滑雪，并且只能在晚上 8 点前滑雪。

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（CBC）

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