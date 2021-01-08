加拿大因纽特维权人士呼吁提供安全妇产服务

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加拿大土著人维权组织Pauktuutit因纽特妇女社团认为，今年年初发生的一名因纽特女性产后死亡的事件凸显了努纳武特地区缺乏妇产医疗服务的问题。

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特别是在COVID-19病毒肺炎疫情下，因纽特女性由于自己的部落内没有助产服务而不得不长途旅行到加拿大南部城市医院的产科去生孩子，这要冒更大的染疫风险。

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35岁的因纽特妇女Silatik Qavvik是五个孩子的母亲，今年1月3日病逝。她在温尼伯医院接受剖腹产手术生完孩子后被确诊感染COVID-19病毒肺炎，靠呼吸机才延长生命一个月。

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位于加拿大北部的努纳武特特区地广人稀，居民以因纽特人为主。首府Iqaluit是区内唯一一个有妇产医疗服务的市镇。

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加拿大联邦政府从2017年才开始支付亲属陪伴因纽特产妇前往南部城市医院生孩子的旅行和住宿费用。

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RCI with Beth Brown · CBC News

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