波音支付25亿美元庭外和解737MAX刑事起诉

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

美国波音公司同意支付25亿美元以庭外解决其面临的在737MAX飞行安全问题上欺骗安全监管机构的刑事指控。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国司法部星期四证实,波音公司同意支付的25亿美元中包括给坠机死难者家属的补偿、给民航公司的补偿、和刑事起诉罚金。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

波音公司已经有两架交付民航公司使用的737MAX飞机坠毁,346名机上人员死亡;坠机的原因是“737MAX机动特性增强系统”发生传感器误读故障,导致飞机在需要拉升高度时却自动降低高度坠毁。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国司法部指控波音公司雇员故意提供误导性信息、半真半假的信息、或者是隐瞒一些关键信息以误导负责审批飞机安全问题的美国飞行安全监管机构。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

波音公司在提交给法庭的文件中承认,两名波音公司旗下的飞行专家在“737MAX机动特性增强系统MCAS”问题上用错误信息欺骗了美国联邦飞行安全管理局。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“737MAX机动特性增强系统MCAS”在发现飞机面临空中失速危险的情况下会自动让飞机快速下降高度,但波音公司并没有在其驾驶说明书中告知驾驶其737MAX飞机的飞行员们这一设置。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with The Associated Press、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章:

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处,包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC,RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada