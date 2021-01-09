推特收购社交音频AppBreaker，为推出自己的音频社交做准备

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推特近日收购了社交播客平台Breaker。据信，推特收购Breaker的目的是为了打造新的基于音频的网络项目 — 推特空间（Twitter Space）。

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Breaker在被收购之后将完全融入推特的团队，而其经营的社交音频App – Breaker也将随之关闭。

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Breaker的CEO Erik Berlin在宣布收购的博客中表示，Breaker对音频社交充满热情，他们将帮助推特社区创造新的交互体验。

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Breaker成立于2016年，他们的初衷是将社交和社区元素添加到传统的列表式播客里。Breake最终发展为一个应用程序，用户可以在其中喜欢和评论播客，跟踪朋友发现新的播客，在社交媒体上分享喜欢的音频节目等等。

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Breaker这种社交+音频的天然属性和推特将要推出的新项目 – Twitter Spaces 可以说是不谋而合。

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音频和播客一直以来是一个缓慢增长的市场。在超过10年的增长期后，最近两年终于迎来了一个快速增长。各大因特网巨头都没有在音频市场竞争中缺席。

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除了苹果在播客领域的霸权地位，谷歌也通过播客App的智能音箱发起了挑战。而亚马逊收购了播客网络Wondery。Spotify收购了Anchor和Gimlet，Parcast和Megaphone(一个播客广告平台)。

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这一次，推特对社交播客Breaker的收购可以看作是音频热潮的延续。除此之外，我们还能看到音频已经脱离开播客的限制成为独立的一个媒体品类，而且对于音频的创新性使用还只是刚刚开始。

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