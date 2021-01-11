加拿大西捷航空公司疫情下再次裁员减航班

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在COVID-19病毒肺炎第二波疫情横扫世界、包括加拿大在内的世界主要国家政府都采取限制民航旅行防疫措施的情况下，加拿大第二大航空公司西捷航空宣布再次裁员。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

总部设在加拿大西部城市卡尔加里的西捷航空公司证实，对雇员实行休假、无薪休假、减少工作时数、临时性裁员等措施，这些措施加起来相当于临时性裁减员工1千人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

除了裁员措施之外，西捷航空公司还将把每个星期的航班起飞数量削减230个，占西捷航空公司航班起飞数量的30%。受削减航班措施影响最大的是国际航班，从去年1月份的1百个国际航班削减到现在的5个。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

西捷航空公司首席执行官Ed Sims批评特鲁多政府不但至今没有拿出拯救加拿大民航业的救市措施，而且其COVID-19病毒肺炎疫情以来对民航业的政策前后不一、缺乏连贯性。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但加拿大自由党政府总理特鲁多表示，联邦政府通过疫情工资补助等政府项目为加拿大民航业提供了15亿加元的救助资金。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Pete Evans · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada