加拿大政府将从辉瑞增购 2千万剂疫苗

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星期二（1月12日），加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）宣布，联邦政府已达成一项协议，将增购 2,000 万剂辉瑞-BioNTech 的 COVID-19 疫苗，从而使今年加拿大将收到的疫苗总数达到 8,000 万剂。

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这意味着，仅辉瑞 – BioNTech 和 Moderna 两个公司的疫苗已经足以为加拿大的全部人口进行接种。

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在 Rideau Cottage 外举行的新闻发布会上，特鲁多说：

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仅根据我们与辉瑞和 Moderna 达成的协议，我们就有望在 9 月之前让每个想打疫苗的加拿大人都能接种上疫苗。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

圣诞节后病例激增

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加拿大在圣诞新年节假日后病例激增，而且各省已经在纷纷表示，现在接种疫苗的速度已经快于收到疫苗的速度。

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联邦政府这个星期发布了一份运送时间表，其中包括疫苗运送日期和预计今后两个月内将运送到各省的剂量数量。

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特鲁多说：

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这将确保 [各省和地区] 拥有所需的疫苗和信息，以尽可能快地进行接种。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

第三方的统计显示，截至星期一（1月11日）晚上，加拿大已接种了超过 377,560 剂 COVID-19 疫苗。

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（CBC）

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