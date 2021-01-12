加拿大的大银行预测：经济复苏即将到来，但短期内比较艰难

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大大银行的 CEO 们认为经济复苏即将到来，但短期内看来比较困难，消费者的开支要到 2021 年下半年或 2022 年才会真正回升。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期一 （1月11日），加拿大皇家银行 RBC 主持了加拿大银行首席执行官视频会议 （Canadian Bank CEO conference）上，谈对经济前景的预测。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大人受益于政府的救助计划

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大大银行的首席执行官们认为，加拿大人从政府慷慨的救助计划中获益，这些救助计划减少了人们拖欠贷款和破产的情况，而 COVID-19 疫苗则给经济复苏带来了希望。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但他们同时表示，未来几周看起来情况不太好，因为有越来越多的加拿大人在继续感染病毒。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

TD 银行的首席执行官巴拉特·马斯拉尼（Bharat Masrani）周一表示：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

从短期来看，情况不会像人们希望的那样好，但总体而言，我认为随着时间，我们可能会慢慢取得积极的进展。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

疫苗是复苏关键

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大大银行的首席执行官们都认为，加拿大正处于经济复苏之中，但是复苏能有多快取决于加拿大控制疫情的能力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他们说，疫苗将是关键。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大皇家银行 RBC 的首席执行官戴夫·麦凯 （ Dave McKay ）说：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

我们认为大约 400 万 – 450万高风险的加拿大人必须接受疫苗接种，然后我们才能重开经济，如果有足够的疫苗，我们可以在100天内实现这一目标。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，截止到本周一（1 月11日）晚上，加拿大接种了 377, 560 剂 COVID-19 疫苗，而且加拿大正在加快接种的速度。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

反弹需要时间

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

皇家银行首席执行官戴夫·麦凯还表示，一旦人们都接种了疫苗，经济重启，那些因停摆有钱而不能花的人，将会迫不及待地重新开始旅行，重新进行娱乐消遣活动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是，这种情况什么时候才能到来谁也说不准。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在安大略省和魁北克省，目前大多数企业仍处于关闭状态，而魁北克省更是采取了宵禁措施，以遏制病毒传播。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大帝国商业银行 CIBC 的首席执行官维克多·多迪格（Victor Dodig）认为，在酒店业等受疫情打击最严重的行业，反弹将是缓慢的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

稳健的反弹，大概要等到下一个财政年度。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

政府应更有针对性地继续救助措施

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

蒙特利尔银行 BMO 的首席执行官达里尔·怀特（Darryl White）表示，虽然他预计接下来的 2 – 4 个月将是一个 “艰难” 的时期，但他看到了一些积极的方面。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

他说：

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

疫情所造成的损失比人们预期的要小。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

达里尔·怀特表示，房租减免、抵押贷款延期还款、工资补贴等措施帮助许多加拿大人和加拿大企业度过了危机，银行已经建立了大笔储备金，以应付有可能出现的坏债。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大皇家银行的首席执行官戴夫·麦凯还表示，要想让经济真正实现反弹，政府的救济则必须继续下去，而且应该把救济重点放在需要较长时间才能恢复的经济领域，如小型企业、酒店业和运输公司。

（CBC）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada