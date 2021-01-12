因违反防疫规定出国度假被解职的卫生局CEO可获上百万解约金

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安大略省汉密尔顿市卫生系统的前负责人汤姆·斯图尔特（Tom Stewart)被解职事件引发关注。他在圣诞新年假期违反疫情期间不得旅行的规定，出国到多米尼加度假，事件曝光后被解职。 但令人感到蹊跷的是，他仍有权获得24个月的薪水，总额超过120万加元。

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该市卫生系统的董事会确认了这一消息， 并在声明中说：“双方都将维护斯图尔特博士工作合同的所有条款”。

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汉密尔顿卫生局是2018年8月1日聘用斯图尔特担任CEO的。 根据合同，他在2019年的薪水为60万4,083.24加元，应税福利为25,631.76加元。如果中断合同，斯图尔特则有两年时间寻找新的工作，期间将继续领取首席执行官的薪水，只有在他找到满意的工作后，才能停止给他发薪水。

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上周四有消息说，汉密尔顿卫生系统总裁梅丽莎·法瑞尔（Melissa Farrell）知道斯图尔特12月要出国休假，但未能阻止他。

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斯图尔特的休假始于12月18日。当时不仅汉密尔顿卫生系统的医护人员正在面对疫情加剧而忙碌，而且就在那前一天，卫生系统还要求省长采取更严格的封锁措施。

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多伦多大学伦理学和全球健康教授克里·鲍曼（Kerry Bowman）博士说：“如果卫生局知道斯图尔特要到国外度假，那是违反道德的。如果他们不认为这是一个道德问题，那就表明该系统存在缺陷”。

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媒体还发掘出斯图尔特以前在担任多伦多西奈山医院总监时发生过的丑闻。当时《多伦多星报》的调查显示，当时医院向一家叫ORNGE的公司首席执行官克里斯·马扎（Chris Mazza）支付了25.6万加元的咨询费，但没有完成任何工作的证明。斯图尔特在此事曝光后于2012年辞职。

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现在，汉密尔顿卫生系统已经任命了温妮·多伊尔（Winnie Doyle）担任新的首席执行官。她曾担任临床项目执行副总裁，也曾担任临时总裁。

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RCI with Bobby Hristova， CBC

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