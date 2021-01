地球每年有1%到2%的昆虫物种消亡

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

根据世界顶尖的56位昆虫和生物专家们的12篇研究报告,地球上不少昆虫种类面临绝迹危险,现在每年损失约1%到2%的昆虫物种。

威胁地球昆虫生存环境的因素包括地球变暖、杀虫剂、除草剂、灯光污染、入侵物种、农业种植模式的改变和土地使用的变化,这些因素的综合作用在导致现在地球昆虫物种逐年减少。

现在摆在世界昆虫学家们面前的一个引人关注的问题是,昆虫物种的消亡速度是否高于地球物种的平均消亡速度。

虽然昆虫是自然界生态环境的重要组成部分,昆虫起到的农作物授粉作用是人类食物链正常运转必不可少的链条,但昆虫许多时候不招人喜欢,这使得保护昆虫的工作比保护环境的工作更加困难、更加难以调动人们的积极性。

比如,加拿大和美国近年来蜜蜂和蝴蝶的种类和数量都在减少,这已经给中西部农业带的农作物授粉带来越来越严重的问题。

昆虫学家们认为世界上有约5百多万种昆虫,但目前已经过科学认证的昆虫物种还只有1百多万种。

RCI with The Associated Press、CBC News

