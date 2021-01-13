急诊医生：滑雪名胜威斯勒不应对外地人开放

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加拿大不列颠哥伦比亚省威斯勒地区的一位急诊室医生呼吁省政府在COVID-19病毒肺炎疫情下采取措施，限制外省人前来威斯勒滑雪。

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加拿大不列颠哥伦比亚省的威斯勒山区是世界知名的滑雪胜地，曾经与温哥华一道举办过冬奥会，每年有大量国际国内的游客和滑雪爱好者慕名而来。

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威斯勒急诊室医生Annie Gareau在接受加拿大广播公司记者采访时表示，她对非本地游客和滑雪者在COVID-19病毒肺炎疫情下仍然大量涌入威斯勒感到担忧，非常担心威斯勒成为新冠病毒肺炎的传播热点，让当地的医疗系统不堪重负。

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Annie Gareau医生指出，在圣诞节和新年假期期间，威斯勒地区本来就不大的急诊室爆满，出现了让人非常担心的拥挤状态。绝大部分前来急诊室的患者不是本地人，而是来自不列颠哥伦比亚省平原地区的居民，甚至是来自安大略省和魁北克省的外省人。

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她呼吁不列颠哥伦比亚省政府仿效加拿大大西洋沿岸省份采取限制外省人口进入的防疫措施，直到COVID-19病毒肺炎疫情缓解之后再解禁。

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安大略省和魁北克省不但是加拿大人口最多的两个省份，也是COVID-19病毒肺炎疫情最严重的两个省份。

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不列颠哥伦比亚省政府虽然在11月中旬发布防疫措施，要求BC省居民自我限制在省内的非必要旅行、滑雪者只应在当地山区滑雪，但这一防疫通知只是建议性的。

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