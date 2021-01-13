新冠疫情期更严格旅行限制，加航裁员1700人

加航第一季度的载客量只有2019年的20%。
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加拿大航空公司周三宣布裁员，将裁减1700个职位。
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该公司声明表示，这是为了适应目前更加严格的旅行限制，以及更加严重的新冠疫情。
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这次裁员主要针对国内地区性的航线。
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加航已经在上周通知了加拿大大西洋沿岸省份；也会从月底开始，裁减对西部太平洋沿岸一些小机场服务，比如黄刀镇
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Kamloops等。
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