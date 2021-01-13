疫情下加拿大人转向网购食品，机器人5分钟完成拣货（视频）

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疫情下加拿大各地再度加严卫生封锁，虽然食品超市仍然开门，但网购的加拿大人继续增多，加拿大的大食品零售商都在通过自动化手段来跟上订单需求。

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加拿大食品零售巨头 Sobeys 公司在其最新季度报告中表示，与 2019 年相比，其电子商务销售额增长了 241％。

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该公司的电子商务高级副总裁莎拉·乔伊斯（Sarah Joyce）表示：

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我们看到了网购的强劲增长，随着封锁继续，越来越多的人转向网上购买食品。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，三大食品连锁商 Loblaws、Sobeys 和 Metro 控制着加拿大 60％ 以上的食品超市产业，对在线订单的空前需求，迫使这三大巨头加快进行电子商务的扩张计划。

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Sobeys ： 自动化仓库和机器人

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去年 6 月，Sobeys 公司在位于多伦多市西北约 36 公里的沃恩市 （Vaughan）开设了一个价值 1 亿加元的自动化仓库。

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仓库内是一个被取名为 “蜂巢” 的三层食品存放系统，存储了超过 16000 种食品，数百个立方体形状的机器人沿着 “蜂巢” 移动，按订单取货。

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莎拉·乔伊斯说，他们用的是英国 Ocado 公司生产的机器人，这些机器人能在 5 分钟内完成含 50 种食品的订单。

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沃恩（Vaughan）市的这个仓库之前只为大多伦多地区和汉密尔顿市送货，但最近已经扩展到位于多伦多地区以北约 112 公里的巴里（Barrie）市，以及圭尔夫（Guelph）市。

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Metro：网上订购，自己取货

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与此同时，在安大略省和魁北克省经营业务的食品零售商 Metro 公司报告说，公司的在线食品销售额比上一年增长了近两倍。

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该公司提高了其枢纽店的订单处理能力，并计划于今年夏天在蒙特利尔市开设第一个在线订购中心。

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该公司计划在 2021 财年年底之前，实现在 100 多个商店提供 “网上订购，自己取货” 的服务。

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Metro 公司的电子商务执行副总裁马克·吉洛 （Marc Giroux）表示：

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随着需求增加，我们正在加速投资，我们认为在 COVID 疫情后，消费者的行为也将更多转向在线购物。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Loblaws：自动驾驶货车

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另一大食品零售商 Loblaws 表示，2019 年全年的网购订单总额约为 10 亿加元，而 2020 年刚过了一半，网购订单就已经达到 12 亿加元。

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Loblaws 公司也开设了更多的网购后自己取货的地点，并于去年 11 月份宣布，今年 1 月开始在多伦多地区开展一个为期 10 个月的自动化送货试点项目，与自动驾驶汽车公司 Gatik 合作，通过自动驾驶货车来运送食品。

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（CBC）

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