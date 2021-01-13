突发：美国众议院投票通过，第二次弹劾总统特朗普

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特朗普成为美国历史上第一位两次遭到弹劾的总统。

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美国众议院经过近一天的辩论，以232票同意，197票反对，4票弃权的情况下，通过了对现任总统特朗普的第二次弹劾。

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特朗普也成为美国历史上第一位两次遭到弹劾的总统。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

弹劾的理由是，煽动支持者1月6号对国会大厦的袭击。

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特朗普坚持称，自己没有做错任何事情，民主党人主导的众议院弹劾案是继续猎杀女巫。

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不过，本次的弹劾投票中，有10名共和党众议员投票支持了弹劾。这点与去年初，特朗普因”乌克兰门”第一次遭到弹劾的状况不同。

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众议院投票通过后，还需要美国参议院投票通过。

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目前的参议院掌握在共和党人手中。

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不过，共和党现任参议院领袖麦康纳尔已经表示，在特朗普剩下的一周任期内，不会进行投票。而等到1月20日之后，民主党人将控制参议院。

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1月20日，当选总统乔·拜登将就任美国第46任总统。

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（RCI）

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