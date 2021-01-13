美国总统特朗普周二晚间从德州集会后，回到白宫。(AP Photo/Gerald Herbert)

突发：美国众议院投票通过，第二次弹劾总统特朗普

作者 梁彦 |
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发表 2021年1月13日（星期三）17:06
更新 2021年1月13日（星期三）17:32

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特朗普成为美国历史上第一位两次遭到弹劾的总统。

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美国众议院经过近一天的辩论，以232票同意，197票反对，4票弃权的情况下，通过了对现任总统特朗普的第二次弹劾。

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特朗普也成为美国历史上第一位两次遭到弹劾的总统。

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弹劾的理由是，煽动支持者1月6号对国会大厦的袭击。

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特朗普坚持称，自己没有做错任何事情，民主党人主导的众议院弹劾案是继续猎杀女巫。

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不过，本次的弹劾投票中，有10名共和党众议员投票支持了弹劾。这点与去年初，特朗普因”乌克兰门”第一次遭到弹劾的状况不同。

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众议院投票通过后，还需要美国参议院投票通过。

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目前的参议院掌握在共和党人手中。

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不过，共和党现任参议院领袖麦康纳尔已经表示，在特朗普剩下的一周任期内，不会进行投票。而等到1月20日之后，民主党人将控制参议院。

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1月20日，当选总统乔·拜登将就任美国第46任总统。

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In this image from video, the final vote total of 232-197 to impeachment President Donald Trump over the violent siege of the Capitol, after voting on the House floor Wednesday, Jan. 13, 2021, on Capitol Hill in Washington. (House Television via AP)

（RCI）

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