 “一月份是离婚月”吗？有专家和亲历者表示认同

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在法律界，有些业内人士将一月份称为“离婚月份”，因为有关离婚的查询高于其他月份。

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他们说这是有理论依据的，那些打算离婚的夫妇希望能与家人和孩子度过最后一个假期，等圣诞树倒下之后再前往律师办公室。

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还有一种理论认为，一月份离婚咨询激增的原因可能还包括，希望新的一年有个新的开端，或者仅仅只是为了报税的原因。

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当然也有很多人认为， 这只不过是一种夸张的说法，没有什么证据可以支持。确实，加拿大统计局不会收集离婚率的月度数据，况且在某些省份，向法院提交离婚协议时夫妻必须已经分居至少一年。

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还有社会学家提到，美国华盛顿大学2016年的一项研究表明，离婚高峰时间实际上是在三月和八月。

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圣诞节并不能给所有人带来奇迹

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对于那些婚姻已经遇到麻烦的心碎者来说，新年过后离婚率上升并不仅仅是传闻，而是切身的感受。

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温哥华的托马斯说，圣诞新年假期就真的成了他最终决定离婚的一个因素。

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托马斯在四年前就与妻子分居了，原因是他无法摆脱成瘾问题。但自从新冠病毒疫情以来， 由于要共同照顾年幼的女儿， 他又与前妻重新住到了一起。在节日前的几个月里好像重新燃起了爱情的火苗。

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托马斯说：“他曾期待假期可以创造某种奇迹，让自己一直怀疑不会解决的问题有所改变”。

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但就在他感觉爱情生活进展顺利，问妻子是否可以永远这样共同生活下去时， 他的妻子拒绝了他。托马斯说：“那一刻，感觉就像是我的心脏被撕裂了”。

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被拒绝之后，托马斯决定离婚，不再仅仅是分居。

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温哥华家庭律师索娜丽·沙尔玛（Sonali Sharma）则是另一位感同身受者。她清楚记得，是6年前的1月6日提交的离婚文件。她笑着说，自己当时就是追求’新的一年，新的开始’。

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沙尔玛当时并没有注意到离婚咨询的季节性激增。但是她说，一些律师信誓旦旦地告诉她，假期过后的第一个星期一，律师事务所的电话真的响个不停。

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沙尔玛说，人们对“一月份是离婚月”的说法可能存有争议，但对新冠疫情期间离婚激增却是无人怀疑的。她说：“2020年秋季是我多年来最繁忙的一个秋季”。

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律师和婚姻家庭咨询师都没有太多办法

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回到离婚有没有季节性的问题。不列颠·哥伦比亚省兰利市的婚姻和家庭咨询师劳伦斯·斯托亚诺夫斯基（Lawrence Stoyanowski） 说，他早就注意到了离婚的季节性趋势。

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斯托扬诺夫斯基说：“我从事婚姻家庭咨询师已经30年了，一月份确实是大有更多的人谈论离婚的月份”。他认为， 部分的原因是来自圣诞节的压力。对于婚姻已经出现问题的配偶来说，那是一段朝夕相处的时期，加剧了他们对婚姻关系的质疑。

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斯托扬诺夫斯基提供了一种简单疗法，以帮助夫妻判断是否真的要离婚。那就是不要指望假期，平时就花更多时间陪伴在一起，而不是各忙各的。

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对于那些已经决定离婚的人，斯托亚诺夫斯基只能建议他们，尽量使用调解和协议离婚，不要弄到非要打官司的地步。

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家庭律师沙尔玛也建议这样做。她说，有些夫妻也可以先寻求会计师和理财师的帮助，因为这更负担得起，不一定上来就先找律师。

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RCI with Maryse Zeidler， CBC Vancouver

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