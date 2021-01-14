世卫调查组抵达武汉调查新冠病毒起源问题

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世界卫生组织派遣的COVID-19病毒国际调查组终于被中国政府准许前往武汉调查新冠病毒起源的问题。

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星期四上午，世界卫生组织的10人专家组从新加坡乘民航飞机抵达武汉。在众多身穿防护服的安保人员监护下，这些从新加坡飞抵武汉的世界卫生组织专家登上大巴车直接开往隔离点进行为期14天的隔离防疫。

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本来这个世界卫生组织专家组应该在本月早些时候就抵达武汉，但中国当局的拖延让世卫专家组的抵达日期一拖再拖，甚至让一向对中国友好的世界卫生组织总干事谭德塞都对此表示了不满。

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以美国为首的一些西方国家指责中国政府在一年前武汉爆发新冠病毒肺炎传染病时隐瞒疫情、隐瞒COVID-19病毒的起源；并指责中国政府迟迟不让国际专家组前往武汉调查新冠病毒起源问题，不顾国际社会要确保调查的公开和透明的要求、坚持由中国专家独自进行第一阶段的调查工作。

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RCI with Thomson Reuters、CBC News

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