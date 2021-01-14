孟晚舟家人获得探亲签证来加拿大

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加拿大移民部为中国华为公司首席财务官孟晚舟的丈夫和两个孩子发放了入境签证，准许他们前来加拿大探访在引渡案司法程序期间被软禁的孟晚舟。

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加拿大外交部表示，给孟晚舟家庭成员发放探亲访问签证符合加拿大的有关法规，孟晚舟家庭成员抵达加拿大后要严格遵守防疫规定。

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加拿大警方在2018年12月初根据美国当局的引渡要求拘捕了在温哥华国际机场转机的孟晚舟，美国司法机构指控孟晚舟欺骗汇丰银行雇员、涉嫌犯有诈骗罪。

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加拿大法庭在孟晚舟被捕后很快批准了其律师的保释要求，准许孟晚舟在其拥有的温哥华千万加元豪宅中居住；孟晚舟的保释条件是要佩戴卫星定位装置，夜间不得外出，白天外出期间要有安保人员陪同，但安保人员的费用由孟晚舟自行负担。

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孟晚舟的家人本周要求法庭放宽软禁的条件，说无时不在又经常轮换的安保人员既增大了让孟晚舟感染COVID-19病毒的风险，也让孟晚舟无法与家人在没有外人干扰的情况下一起享受家庭生活。

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在2018年12月初加拿大警方拘捕了孟晚舟之后不久，中国警方就以触犯国家安全法为理由逮捕了两位加拿大公民Michael Spavor和Michael Kovrig，并一直把他们关押在监狱牢房中。

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加拿大联邦议会官方反对党保守党议员Raquel Dancho说，特鲁多政府让孟晚舟家人来加拿大探访孟晚舟是对Michael Spavor和Michael Kovrig家人的侮辱。

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RCI with Peter Zimonjic · CBC News

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