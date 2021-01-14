蒙特利尔市将给无家可归者注射新冠疫苗，最早本周开始

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蒙特利尔市的无家可归者最早本周可以开始接种 COVID-19 疫苗，市政府希望能控制住无家可归者中病例徒增的情况。
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蒙市公共卫生主任 Mylène Drouin 医生表示，在初期阶段疫苗将限制在 500 剂左右，政府还计划增加对无家可归者的病毒检测，并增加在已关闭的皇家维多利亚医院 （Royal Victoria Hospital）中为无家可归者设立的床位。
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已经关闭的老医院 – 皇家维多利亚医院在疫情中被改设为无家可归者的庇护所。 / PHOTO : IVANOH DEMERS
无家可归者中病例大增
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自 12 月初以来，蒙特利尔市的无家可归者中有 114 个确诊病例，帮助无家可归者的社工中也有 68人感染。
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在当地的一些协助无家可归者组织施压后，政府决定把无家可归者列入接种的优先群体。
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慈善和救援组织 The Old Brewery Mission、 The Welcome Hall Mission、Maison du Père a 和 Accueil Bonneau 还对魁省实行宵禁对无家可归者的影响表示关注。
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无家可归者将成为蒙特利尔市优先接种疫苗的人。 / PHOTO : RADIO-CANADA / IVANOH DEMERS
蒙市公共卫生主任 Mylène Drouin 医生表示，到目前为止，蒙特利尔收到了超过 43,000 剂疫苗，已经注射了超过 30,000 剂疫苗，预计到下周，蒙特利尔市所有 CHSLD 老人院的居民、员工和医生都将能接种上第一剂疫苗。
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（CBC）
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