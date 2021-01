蒙特利尔市将给无家可归者注射新冠疫苗，最早本周开始

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

蒙特利尔市的无家可归者最早本周可以开始接种 COVID-19 疫苗,市政府希望能控制住无家可归者中病例徒增的情况。

蒙市公共卫生主任 Mylène Drouin 医生表示,在初期阶段疫苗将限制在 500 剂左右,政府还计划增加对无家可归者的病毒检测,并增加在已关闭的皇家维多利亚医院 (Royal Victoria Hospital)中为无家可归者设立的床位。

无家可归者中病例大增

自 12 月初以来,蒙特利尔市的无家可归者中有 114 个确诊病例,帮助无家可归者的社工中也有 68人感染。

在当地的一些协助无家可归者组织施压后,政府决定把无家可归者列入接种的优先群体。

慈善和救援组织 The Old Brewery Mission、 The Welcome Hall Mission、Maison du Père a 和 Accueil Bonneau 还对魁省实行宵禁对无家可归者的影响表示关注。

蒙市公共卫生主任 Mylène Drouin 医生表示,到目前为止,蒙特利尔收到了超过 43,000 剂疫苗,已经注射了超过 30,000 剂疫苗,预计到下周,蒙特利尔市所有 CHSLD 老人院的居民、员工和医生都将能接种上第一剂疫苗。

(CBC)

