A homeless person wearing a mask sits with his dog as people go about their daily lives during the COVID-19 pandemic in Toronto on Thursday, January 14, 2021. The province of Ontario is currently under an emergency order lockdown. THE CANADIAN PRESS/Nathan Denette

新冠肺炎大流行期间，一个戴着口罩的无家可归者和他的狗坐在一起

作者 加拿大国际广播 |
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发表 2021年1月15日（星期五）14:45

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2021年1月14日，星期四，在新冠肺炎大流行期间，一个戴着口罩的无家可归者和他的狗坐在一起。周围人们正在过着他们的日常生活。安大略省目前处于紧急封锁状态。THE CANADIAN PRESS/Nathan Denette

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