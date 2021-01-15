新冠肺炎大流行期间，一个戴着口罩的无家可归者和他的狗坐在一起

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2021年1月14日，星期四，在新冠肺炎大流行期间，一个戴着口罩的无家可归者和他的狗坐在一起。周围人们正在过着他们的日常生活。安大略省目前处于紧急封锁状态。THE CANADIAN PRESS/Nathan Denette

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