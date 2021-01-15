特鲁多：加拿大对加强国际旅行措施持 “开放态度”

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星期五（1月15日），加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）表示，由于对加拿大人出国旅行的担忧日益加剧，联邦政府对加强国际旅行限制措施持 “开放态度” ，他同时表示，政府已经采取的措施非常有效。

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当被问到政府是否会考虑禁止国际旅行时，特鲁多说：

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我们的措施已经非常强有力，但我们愿意在必要的时候予以加强。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 我们一直在探索各种措施，一些措施在世界其他地方已被证明很有效。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多还表示，加拿大对入境者实施 14 天强制隔离的措施 “非常有效”。

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变异病毒的威胁

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加拿大总理特鲁多接着表示，随着 COVID-19 的变异病毒不断在全球范围内出现，例如巴西现在也出现了一种变异新冠病毒，加拿大政府正在考虑禁止某些航班。

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上个月，在英国出现了变异病毒后，加拿大为遏制这一病毒的传播而暂时禁止了来自英国的航班。

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英国今天 （1 月 15日）宣布，由于巴西的变异病毒，为了谨慎，禁止所有来自南美的航班。

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特鲁多在 Rideau Cottage 住处外举行的新闻发布会上说：

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我们正在采取一切措施保护加拿大人，包括在必要时考虑禁止某些航班。我们必须根据公共卫生指南做出决定。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大人继续到海外度假

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从 2020 年 3 月 14 日起，加拿大政府就发布了旅行通知，敦促加拿大人不要进行不必要的国际旅行。

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尽管病例在增加，疫情在加重，但加拿大广播公司 CBC 的最新报道显示，自去年10 月 1日以来，加拿大不同的航空公司在加拿大与 18 个受欢迎的度假地之间飞了 1500 多个航班。

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近日来，加拿大已经有政客等重要人物因节假日期间到海外旅行休假而陷入了争议。

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民调：大多数加拿大人支持加严旅行限制

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安格斯·里德研究所（Angus Reid Institute）的所长沙基·库尔（Shachi Kurl）指出，最近的一项民意调查显示，有 65％ 的加拿大人表示，他们会在目前疫情大流行的时刻禁止所有的国际个人旅行。

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这项民意调查还显示，自新冠疫情爆发以来，十分之七的加拿大人推迟或取消了在国内外的旅行和家庭聚会。

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安格斯·里德研究所在 1 月 7 日至 11 日之间，对 1,601 名加拿大成年人进行了代表性随机抽样调查， 误差范围为 +/- 2.4%。

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(CBC)

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