未来10天可能有2000加拿大人死于新冠病毒感染：加拿大公共卫生部公布疫情新模型

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加拿大公共卫生部周五（1月15日）公布了最新的新冠疫情模型数字，情况不容乐观。

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新的模型数字显示，加拿大人如果保持目前的社交习惯，新感染病例会从目前的每天新增7900例飙升到每天13,000例。

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而死亡数字，以目前的新冠病毒感染基数，加拿大在未来10天内，会有大约2000人死亡。

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加拿大的死亡总人数正在接近2万人，而未来的一个半星期，10万人可能会受到感染。

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卫生官员：加拿大继续快速有力的疫情控制措施

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联邦公共卫生部官员表示，加拿大急需“迅速、强有力、并持续”的措施，来控制新冠病毒传播。

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加拿大公共卫生部部长谭咏诗医生表示，短期内，接种疫苗行动对新冠疫情控制的作用有限。

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她呼吁大家继续居家隔离，戴口罩，并且不要做“非必要”旅行。

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公共卫生部副部长Howard Njoo医生表示，目前，专家们正在研究，中长期接种疫苗的数量。

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他说，我们不断收到新的信息，这当中掺入太多其他因素。比如今天，疫苗供给部分出现了新问题。

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目前，阿尔伯达省、安大略省、萨斯喀彻温省、以及魁北克省是加拿大每10万人中感染数字最高的省份。

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谭咏诗认为，快速升高的新感染病例说明，在刚过去的圣诞新年假期，人们增加了社交活动。

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新的疫情数字不容乐观

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节日之后，全加拿大实施了更严格的社区隔离措施，但是目前的数字显示，这些措施仍见未效。

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加拿大的新冠大疫情已经进入第10个月，但老人院以及长期护理院仍出现数百的单日新增病例。

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目前，全国有400个疫情爆发中心，这会令住院率升高。

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阿尔伯达省和曼尼托巴省是加拿大每10万人中住院比例最高的。

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新冠病毒感染导致的死亡数字每天都在升高，并可能会超过第一波疫情期的数字。

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