从谷歌网络故事里挣钱？谷歌发布了网络故事广告插入功能

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

谷歌的Story 多媒体叙事工具网络故事（Web Stories ）一直未能爆红。在其从AMP Stories改名为Web Stories后，谷歌在Story的推广上更加用力，Web Stories也获得了较快的增长。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在制作网络故事的媒体公司增长的同时，网络故事的广告变现问题也变得越来越突出。这也成为Web Stories能否成为一种广泛使用的网络杂志替代品的一个瓶颈。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前，在Web Stories内部的广告还只能采取插入图片或视频的方式。这种方式往往需要制作方在页面程序上操作，而且不能获得广告观看的各种数据。而没有广告数据也就大大减少了广告商的使用兴趣。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

谷歌现在准备给网络故事烧上一把火。谷歌现在推出了网络故事内置的广告功能。这种内置广告功能和谷歌最重要的广告系统Ad Manage和AdSense连通。广告商可以一键灵活选择广告插入Web Stories。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

谷歌称，这一新功能的目的是让（Web Stories）制作者很容易开始从网络故事中赚取更多的收入。和其他谷歌的产品类似，网络故事插入广告非常简单。只要插入几行代码和一个定制过的标签即可。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Web Stories的广告采取全屏“浸入式”呈现模式，这样会和整个Web Stories视觉上成为一个整体。让消费者在浏览Web Stories的时候，无缝链接到广告内容。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

谷歌还表示，故事的广告网络故事中的频率和位置是动态确定的，以优化用户体验和货币化潜力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

网络故事能否进入快速发展期成为开放网络上多媒体叙事的主要模式，连结到谷歌统治性的全球网络广告系统是一个决定性因素。只有让制作商切实地收到在Web Stories上投入的回报，制造商才会制作更多的网络故事。这样才会有更多的人参与到Web Stories中来。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前，网络故事（Web Stories ）的广告插入属于Beta试用阶段，但这并不妨碍已经制作网络故事的制作者开始变现他们的多媒体杂志。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada