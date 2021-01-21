加拿大TC能源公司停止基斯顿油管工程

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加拿大TC Energy能源公司修建基斯顿输油管道的项目一波三折，又遇到新的、更大的障碍。TC能源公司星期三宣布，基斯顿输油管道项目将被暂停，公司方面需要一些时间以研究各种可能的选项。

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新上任的美国总统拜登在去年总统大选的竞选期间就承诺，为了保护环境、上台后要吊销特朗普政府已经颁发的基斯顿输油管道许可证；现在这个竞选承诺在变成现实。

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实际上，在特朗普之前执政的美国奥巴马政府也反对修建把加拿大阿尔伯塔油砂矿石油运送到美国南部炼油基地的基斯顿输油管道项目。

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长达1897公里的基斯顿输油管道项目在2005年就已被推出，设计能力是每天把83万桶阿尔伯塔油砂矿石油运到美国内布拉斯加州，然后经已有的输油管道运送到美国南部海湾地区的炼油厂。

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加拿大阿尔伯塔省政府为了支持本省原油外运，拿出15亿加元资金用在基斯顿输油管道项目上、外加对几十亿加元贷款的担保。如果基斯顿输油管道项目彻底下马，则阿尔伯塔省政府和TC能源公司会遭受巨大的财政损失。

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基斯顿输油管道项目沿途的土著人部落中有5个部落不但支持该输油管道项目，而且还承担了约7.85亿加元的投资。

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美国新总统拜登承诺上台执政后要重新加入巴黎气候协议。

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