加拿大大西洋沿岸人口快速老龄化

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加拿大大西洋沿岸省份经济理事会星期四发表的研究报告显示，今后二十年加拿大大西洋沿岸地区的老年人口数量将增加32%，这会减少该地区劳动人口、加重医疗系统的负担。

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该报告的预测是，到2040年时仅人口老龄化这一个因素就会让加拿大大西洋沿岸省份的医疗开支增加27%，需要增加2万5千个老人院和护理院的床位数量。

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加拿大大西洋沿岸省份目前已经是加拿大老龄化问题最明显的地区，每两个年轻人就对应有三名老年人；每7名进入劳动市场的年轻人就有10人从劳动市场退休，这个比例在三十年前是每20名年轻人进入劳动市场对应10人退休。

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加拿大大西洋沿岸地区不但是退休年龄老年人口在快速增长，而且75岁以上的老年人口群体的增长速度更快，这个人口群体的数量在二十年内将翻番。

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RCI with Michael MacDonald · The Canadian Press、CBC News

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