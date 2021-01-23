中国当局区别对待被关押的两个Michael

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中国当局以触犯国家安全法为理由监禁两位加拿大公民Michael Kovrig和Michael Spavor已经超过两年，其间虽然有时会准许加拿大使领馆官员会晤他们并提供领事服务，但时间并不规律、似乎完全取决于中国当局的政治考量。

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1月21日，中国当局准许加拿大驻华外交官会晤了被关押的Michael Kovrig，但没有让加拿大外交官会晤另一位被关押的加拿大公民Michael Spavor。

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与中国方面的做法形成鲜明对照的是，加拿大法院两年前就准许孟晚舟保外监视居住，住在其拥有的温哥华千万加元豪宅中；而且最近还发给孟晚舟的家人入境签证让他们前来加拿大探望和陪伴孟晚舟。

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Michael Kovrig和Michael Spavor在2018年12月份被中国司法当局以间谍罪逮捕。国际事务观察家们普遍认为这是对加拿大应美国司法机关的引渡要求在2018年12月初在加拿大温哥华拘捕孟晚舟的报复。

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孟晚舟是中国电讯巨头华为公司的首席财务官，是华为公司创始人任正非的女儿。美国指控孟晚舟欺骗汇丰银行雇员、犯有诈骗罪。

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RCI with Peter Zimonjic · CBC News

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