拜登与特鲁多首次电话会谈友好但有些分歧

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加拿大总理特鲁多星期五与美国新总统拜登举行了半个小时的电话会谈，这是拜登就职后打给外国领导人的第一个电话。

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因为没有得到授权、只能以不透露姓名的方式提供信息的特鲁多政府高级官员告诉加拿大广播公司记者说，特鲁多与拜登的电话会谈气氛友好、双方都表示了合作发展双边关系的意愿。两国领导人对大多数议题看法一致，比如对COVID-19病毒肺炎疫情需要采取的应对措施、如何刺激经济走上复苏轨道、如何面对气候变化问题。双方还同意下个月再次会晤，不过没有透露是面见还是视频会谈。

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特鲁多在与拜登的电话会谈中表达了对拜登政府取消基斯顿输油管道许可证的决定的失望。拜登一方面表示理解取消基斯顿输油管道项目给加拿大带来的困难，但同时表示这既是在总统大选时对美国选民做出的承诺、也是在恢复前奥巴马政府的政策。

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特鲁多没有像阿尔伯塔省长肯尼要求的那样在与拜登的电话会谈中提出对美国取消基斯顿油管项目而采取报复行动的问题。

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拜登和特鲁多讨论的另一个争议性问题是拜登政府提出的“买美国货”的政府投资基本建设指导方针、和政府采购政策方针；拜登只是承诺在制定政策细节时会与加拿大方面进行沟通、而没有承诺会给加拿大公司以平等的竞争机会。

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观察家们注意到，在与特鲁多通电话之后，拜登打给第二个外国领导人的电话是给墨西哥总统Andrés Manuel López Obrador。这似乎反映出拜登政府把巩固美国与其南北邻国和北美自由贸易伙伴国的关系做为对外关系的重点。

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RCI with David Cochrane, Ryan Patrick Jones · CBC News

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