美国参院二月第二个星期审理特朗普弹劾案

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

刚刚接手成为美国参议院多数党领袖的民主党参议员舒默宣布，已经与参议院共和党少数党领导人达成了共识，将在2月份第二个星期启动参议院针对特朗普弹劾案的审理程序。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

按照目前的时间表，美国众议院将在星期一把众院通过的弹劾案文本正式提交给参议院，参议院将在星期二启动弹劾案程序；给特朗普的律师一定的准备时间以在2月份开始参议院做为弹劾案审理法院的庭审程序。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

民主党控制的美国众议院已经在1月13日通过了以煽动暴乱罪弹劾共和党总统特朗普的弹劾案。这使得特朗普不但成为历史上第一个两次被众议院弹劾的美国总统，而且成为第一位在离任后不得不面对参议院弹劾案审判的美国总统。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

1月6日美国首都华盛顿发生支持特朗普的示威者暴力冲击国会山、5人在暴乱中丧生的事件。美国众议院的全体民主党议员和10位共和党议员指责特朗普煽动和挑起了这次冲击华盛顿国会山的暴乱。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国参议院需要三分之二的多数票才能判定特朗普犯有众议院指控的弹劾罪，而目前美国参议院中民主党和共和党各占50个议席，副总统哈里斯拥有在50对50票情况下打破僵局的关键票投票权。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with The Associated Press、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada