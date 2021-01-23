谷歌和法国媒体联盟达成协议，将为媒体内容摘要和重用付费

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

由法国媒体组成的联盟协商机构，法国媒体新闻同盟（Alliance de la Presse d’Information Générale (APIG)）宣布和谷歌就新闻媒体内容使用问题达成协议。这个协议的消息是由谷歌和媒体联盟共同宣布的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

谷歌将为其平台上出现的新闻内容付费，即使这个内容只是简短的摘要。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这个协议的依据是欧盟2019年通过的《版权改革法案》，这个法案的主要内容是要求像谷歌这样的平台对其平台上出现的版权内容负责。而其中的“邻接权（neighbouring right）”是促成谷歌不得不和媒体妥协的主要原因。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新闻内容被赋予的“邻接权（neighbouring right）”使媒体在其内容被其他平台引用和摘要时也拥有内容的版权。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

谷歌表示，协议涵盖出版商的邻接权，并允许谷歌在 News Showcase 中使用长篇内容。News Showcase是谷歌最近推出的一项新的新闻项目，旨在为读者提供不离开谷歌平台的加强版内容。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

谷歌法国首席执行官塞巴斯蒂安·米索夫表示，协议是向前迈出的重要一步。谷歌将根据法国法律对出版商进行适当补偿的承诺，并为出版商合作伙伴开辟新的机会。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

谷歌的协议是与法国媒体联盟共同签署的，但是具体的内容补偿将会由谷歌和内容出版商逐一协商确定。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

谷歌尚未证实，将向法国出版商发放多少资金。但谷歌提到了2019年宣布的一项新闻合作计划，该计划将为新闻内容投资10亿美元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada