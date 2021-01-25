笔墨痴心：几位加拿大华人作家与艺术家 – 第一集 – 应晨：留存灰烬中的火星

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应晨在上世纪八十年代末从上海移民加拿大，现居BC省。她从九十年代初开始在加拿大法语文坛崭露头角，多年来潜心读书写作，去年出版的《Rayonnements》是她的第十五本法语作品。

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这个法语词汇同时有“荣耀”和“辐射”的意思，对本书主人公居里夫人一家来说再合适不过。在应晨看来，他们和她上一本小说《创伤》（Blessures）的主人公白求恩一样，代表了一种她想要刻画的人类精神。他们就像灰烬中的火星，让她觉得“我们做一次人还是值得的”。如果有一天人类离开地球或是彻底改变，这些人是应当被记住的。

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她认为，我们生活在一个极不平常的时代。信息革命和生化革命正在给大自然、语言以及整个人类带来翻天覆地的变化。这些变化令人兴奋也令人畏惧。她在写小说之余办了一个网站，翻译中国古诗词，每月写一首“清平短诗”，并邀请不同语种的网友投稿。如果说她在小说中关注的是人的话，这个网站关注的是大自然，是语言之美。

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我问她，这是为了在天翻地覆之际救下一些什么吗？她回答说，谁也挽救不了任何东西，她只是表达一点怀旧情绪和危机感而已。因为“语言、文化和文明是有生死的，不是永恒的”。

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采访应晨录音：

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