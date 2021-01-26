弹劾特朗普的众院法案已被送交美国参议院

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1月25日晚，美国国会众议院的弹劾团队正式把众议院弹劾总统特朗普的法案送交给参议院，参议院全体议员组成的弹劾法庭将在2月8日开始弹劾案庭审程序。

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民主党控制的美国众议院在1月12日通过了以煽动暴乱罪弹劾共和党总统特朗普的弹劾案。这使得特朗普不但成为历史上第一个两次被众议院弹劾的美国总统，而且成为第一位在离任后不得不面对参议院弹劾案审判的美国总统。

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美国参议院需要三分之二的多数票才能判定特朗普犯有众议院指控的弹劾罪，美国参议院中民主党和共和党各占50个议席。

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而目前越来越多的参议院共和党议员公开表示反对弹劾特朗普，有的说特朗普指责民主党在总统大选投票和记票过程中作弊的言论不是煽动暴乱，有的说弹劾已经卸任的总统没有道理，还有的指责民主党此时启动弹劾程序是在进一步分裂美国社会。

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新上任的美国总统拜登虽然表示参议院需要审理针对特朗普的弹劾案，但承认参院弹劾案的审理结果难以预料。

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RCI with The Associated Press、CBC News

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