第三集 – 常虹：动画是我的人生

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常虹在大学里学的专业是版画，毕业后留校任教。在1982年，这是一个大学毕业生能得到的最好的工作之一。现在回想起来，他说，如果就这么干到退休可能也挺好。但问题是，他并不是一个安分的人。

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他先是去日本留学，然后来到加拿大。在这里，他重拾年少时对电影的热爱。他创作的动画短片《二胡》被加拿大国家电影局接受。他认为，这是他人生中的一个重要转折点。他从此走上动画电影创作的道路。

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最早赏识常虹才华的加拿大制片人约翰逊（George Johnson）被他称为“贵人”。他说，一个人的一生当中可能会有那么几次机会遇到这样的能帮你的人。怀着对他们的感激，他后来也经常去充当别人的贵人。

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常虹为加拿大纪录片《不服管教》 创作了动画部分。该片讲述了安大略省白人女子维尔玛.德默森（Velma Demerson）在上世纪三十年代末因爱上一个华人青年而被自己的父亲送进监狱的遭遇。常虹说，种族歧视到今天仍然存在，这个故事因此仍有现实意义。

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动画电影创作和教学之外，常虹还独创VINYL水墨画，即在胶片上用墨汁作画。这是他在动画创作之外的调剂和“副业”，至今已画上千张。别人赞他勤奋，但他自言只是喜欢。他常告诉自己的学生，是否从事一个行业，最重要的标准是三个字：“我喜欢。”

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常虹最新发行的动画短片《八音盒》自2019年以来已经入选八十多个电影节，获得十六个奖项。他的新作、描写抗疫医护人员的《我不是天使》也将在今年参加电影节。

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采访常虹录音：

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