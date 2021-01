美国参院弹劾特朗普试水投票共和党虽败尤胜

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期二在美国参议院对弹劾已离职的总统特朗普是否符合宪法进行的投票中,50位共和党参议员中只有5位与所有50位民主党议员一道投了赞成票,而45位共和党参议员投了反对票。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

观察家们认为,由于美国参议院需要三分之二的多数票才能判定特朗普犯有众议院指控的弹劾罪,55票对45票的投票结果显示虽然参议院以简单多数票否决了共和党参议员保罗提出的弹劾已离职总统的法案违宪的动议,但民主党似乎远远达不到弹劾特朗普所需要的67位参议员的赞成票票数。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

共和党参议员保罗指出,如果有超过34位共和党参议员对他提出的弹劾特朗普违宪的动议投了赞成票,这意味着众议院再次弹劾特朗普的法案已经胎死腹中。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

民主党控制的美国众议院在1月12日通过了以煽动暴乱罪弹劾共和党总统特朗普的弹劾案。这使得特朗普不但成为历史上第一个两次被众议院弹劾的美国总统,而且成为第一位在离任后不得不面对参议院弹劾案审判的美国总统。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with The Associated Press、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章:

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处,包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC,RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada