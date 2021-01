贾斯珀国家公园: 一神秘客人包下公园内整座酒店两个多月

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大的费尔蒙贾斯珀公园酒店(The Fairmont Jasper Park Lodge)是阿尔伯塔省的地标性建筑,顾名思义,该酒店位于加拿大的国家公园 – 贾斯珀公园 (Jasper Park)内,人们从客房里能欣赏到壮观的山景,而且酒店还带有一个著名的高尔夫球场。

加拿大广播公司报道说,最近,一位 “神秘的客人” 包下了这栋酒店的全部 446 间客房,为期 9 周,酒店管理层对这位神秘客人的身份保持 “沉默”。

酒店保护客人隐私

本周二( 1 月 26 日),费尔蒙贾斯珀公园酒店确认有一个私人预订,在 2 月 23 日至 4 月 29 日期间的 65 天内包下了该酒店的所有房间。

但酒店方面没有透露任何细节,包括酒店是否会为这一特殊预订增加工作人员配备,或因这一预订而取消了多少其他人的预订,等等。

Fairmont 酒店管理层在给加拿大广播公司新闻部 CBC News 的电子邮件声明说:

在这段期限内我们有一个私人预订,但我们必须始终保护客人的隐私,因此我们不会分享有关酒店预订、会议或私人活动的任何细节。

拍电视剧?

消息一出,社交媒体上喧哗一片,人们议论纷纷,有各种猜测,不少人猜测这家酒店将被用来拍摄电视节目。

就连阿尔伯塔省的首席卫生官 Deena Hinshaw 医生在阿省的每日简报会上也被问到了这一问题。

她回答说,如果有影视制作,她的团队将制定一个框架,以保证影视行业的拍摄活动能够安全进行。

Deena Hinshaw 医生说:

我们在考虑决定时,首先要看的是对公众是否有风险,这一活动是否有可能引起病毒传播,引出对公众的风险, 其次,我们还要考虑更为广泛的公共利益。

酒店 “星光熠熠”

费尔蒙贾斯珀公园酒店(Fairmont Jasper Park Lodge)占地 700 多英亩,以风景秀丽和豪华的木制建筑而闻名,上过无数次银幕,也接待过许许多多的名人。

诸多的电影、电视剧、电视节目选择这一酒店为拍摄场所,包括 1926 年的 Country Beyond 、 1936 年的 Rose Marie 等经典作品,以及真人秀节目 – 2014 年的 The Amazing Race Canada 和 2013 年的 The Bachelor 。

在曾经下榻酒店的客人中,有美国的著名歌手和演员宾·克罗斯比(Bing Crosby),还有美国影后玛丽莲·梦露 (Marilyn Monroe)。

据说玛丽莲·梦露 1953 年在这里拍摄 《不归河》(River of No Return),拍摄期间她曾掉进了玛琳河(Maligne River),扭伤了脚踝。

而宾·克罗斯比则喜欢在由斯坦利·汤普森(Stanley Thompson)设计的高尔夫球场上流连忘返,他在 1947 年赢得了该高尔夫球场俱乐部的图腾柱锦标赛 (Totem Pole Tournament )。

费尔蒙贾斯珀公园酒店还是英国王室的青睐场所,曾于 1939 年接待过英国国王乔治六世和伊丽莎白王后,并于 2005 年接待了英国女王伊丽莎白二世和菲利普亲王。

(CBC )

