世卫专家结束隔离被准许在武汉开始调查工作

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在抵达中国武汉之后一直进行防疫隔离的世界卫生组织专家组已经结束了隔离状态,被准许开始其调查COVID-19病毒起源的工作。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2019年底中国中南部城市武汉出现不明病毒引起的肺炎患者,到2020年1月武汉肺炎疫情大爆发。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但一年后世界传染病专家仍然未能确定COVID-19病毒肺炎的源头。有传言说新冠病毒来自中国武汉的病毒研究所,有传言说武汉不是COVID-19病毒的源头。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在美国等多国的呼吁下世界卫生组织决定派遣专家组前往武汉调查新冠病毒起源的问题,但中国政府坚持这一调查的初始阶段工作由中国自己的专家进行,并迟迟没有给世界卫生组织专家组发放入境签证。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一些国际专家担心一年多的时间已经过去,一些物证已消失、人们的记忆开始模糊,世卫的专家组很难在武汉发现有价值的新冠病毒起源的线索。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with The Associated Press、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章:

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处,包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC,RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada