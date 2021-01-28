加拿大邮局一多伦多员工感染新冠病毒后死亡

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加拿大邮局发言人Phil Legault证实，在多伦多西部郊区Mississauga邮件处理中心工作的一名员工在感染COVID-19病毒后死亡。

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该员工最后一天上班是1月18日。

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1月22日加拿大邮局要求在Mississauga邮件处理中心工作的一个班次的所有350名员工不要来上班，而是自我隔离14天进行防疫。并说这是根据当地皮尔区公共卫生局的建议做出的防疫决定。

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到1月26日为止，在加拿大邮局Mississauga邮件处理中心工作的4500名员工中有224人COVID-19病毒检测阳性，所有这些新冠确诊者都是在今年1月1日之后被确诊的。

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皮尔区公共卫生局负责人Lawrence Loh医生表示，加拿大邮局Mississauga邮件处理中心采取了严格的消毒和防疫手段、落实了公共卫生局所建议的所有防疫措施。

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1月27日，加拿大邮局工会发表声明说，邮局员工自COVID-19病毒肺炎疫情开始以来一直冒着感染的危险在努力工作，而1月份以来Mississauga邮件处理中心爆发了严重疫情、一名员工死亡，加拿大邮局和皮尔区公共卫生局对此要给个说法。

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