特鲁多坚信所有加拿大人能在秋季前打上疫苗

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加拿大的几位专家说，尽管辉瑞公司暂停了在比利时工厂的部分生产，而且欧盟说要限制 COVID-19 疫苗的出口，但加拿大在秋天之前应该能获得足够的疫苗，来给所有想打疫苗的加拿大人接种。

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但是，更大的挑战可能是物流管理。

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温尼伯市曼尼托巴大学（University of Manitoba）研究新兴病毒的副教授杰森·金德拉楚克 （Jason Kindrachuk）说：

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（政府的目标）是否可行？可行，但肯定要付出巨大的努力。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说：

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有了疫苗不等于能接种疫苗，接到疫苗是一回事，把疫苗从冰柜中运出来，打到人们胳膊上是另一回事。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

联邦政府仍 “非常有信心”

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欧盟威胁有可能要对从欧盟成员国运出的疫苗实施出口管制，以确保欧盟自己的疫苗供应。

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与此同时，辉瑞公司本周暂停了向加拿大运送疫苗的行动。

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加拿大下周原来应该能收到来自辉瑞公司的 36.6万剂疫苗，但现在将只能收到 79,000 剂。

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然而，加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）本周二（1月26日）表示，联邦政府仍然 “非常有信心”，将能实现在 9 月底之前给每个想打疫苗的加拿大人完成接种的目标。

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他在每日简报会上对记者们发表了上述评论。

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新疫苗即将上市

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卡尔加里大学（University of Calgary）健康法与政策系副教授洛里安·哈德卡斯尔（Lorian Hardcastle）说，运货上的坎坷是在预期中的，同样，在疫苗生产上以及获取原材料方面也可能出现问题。

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她说:

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我认为，我们不可能没有绊脚石，但即使遇到了挫折，在秋季之前实现 [政府的目标] 仍然是一个合理的预测。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说，再加上有新疫苗可能上市，这让人们感到乐观。

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加拿大广播公司报道说，英国已经在使用的阿斯利康疫苗（ AstraZeneca ）即将在加拿大获得批准。

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强生公司（Johnson & Johnson）将在下周发布有关其 COVID-19 疫苗的最新数据。

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安大略省政府疫苗分发工作组的专家艾萨克·博格奇（Isaac Bogoch）医生说：

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我们与这些公司都签有合同，如果加拿大卫生部对他们的疫苗开绿灯，则将使加拿大更容易实现在秋季前完成对所有人接种的目标，而且我们还将能够加快速度。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

他认为，即使到目前为止加拿大只批准了两种疫苗（Pfizer 和 Moderna），但达到自由党政府制定的全民接种目标是非常现实的。

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（CBC）

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