(Nathan Denette/Canadian Press)

特鲁多坚信所有加拿大人能在秋季前打上疫苗

作者 黎黎 |
china@rcinet.ca
发表 2021年1月28日（星期四）13:36

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大的几位专家说，尽管辉瑞公司暂停了在比利时工厂的部分生产，而且欧盟说要限制 COVID-19 疫苗的出口，但加拿大在秋天之前应该能获得足够的疫苗，来给所有想打疫苗的加拿大人接种。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是，更大的挑战可能是物流管理。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

辉瑞公司的新冠疫苗在装运过程中。 (Morry Gash/Pool via AP Photo)

温尼伯市曼尼托巴大学（University of Manitoba）研究新兴病毒的副教授杰森·金德拉楚克 （Jason Kindrachuk）说：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（政府的目标）是否可行？可行，但肯定要付出巨大的努力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

有了疫苗不等于能接种疫苗，接到疫苗是一回事，把疫苗从冰柜中运出来，打到人们胳膊上是另一回事。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

联邦政府仍 “非常有信心”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

辉瑞公司推迟了给加拿大的部分疫苗供应。(Dado Ruvic/Reuters)

欧盟威胁有可能要对从欧盟成员国运出的疫苗实施出口管制，以确保欧盟自己的疫苗供应。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

与此同时，辉瑞公司本周暂停了向加拿大运送疫苗的行动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大下周原来应该能收到来自辉瑞公司的 36.6万剂疫苗，但现在将只能收到 79,000 剂。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

然而，加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）本周二（1月26日）表示，联邦政府仍然  “非常有信心”，将能实现在 9 月底之前给每个想打疫苗的加拿大人完成接种的目标。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他在每日简报会上对记者们发表了上述评论。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大总理特鲁多对秋季前能够完成全民接种坚信不疑。/ CBC

新疫苗即将上市

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

卡尔加里大学（University of Calgary）健康法与政策系副教授洛里安·哈德卡斯尔（Lorian Hardcastle）说，运货上的坎坷是在预期中的，同样，在疫苗生产上以及获取原材料方面也可能出现问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说:

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

我认为，我们不可能没有绊脚石，但即使遇到了挫折，在秋季之前实现 [政府的目标]  仍然是一个合理的预测。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说，再加上有新疫苗可能上市，这让人们感到乐观。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，英国已经在使用的阿斯利康疫苗（ AstraZeneca ）即将在加拿大获得批准。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

强生公司（Johnson & Johnson）将在下周发布有关其 COVID-19 疫苗的最新数据。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省政府疫苗分发工作组的专家艾萨克·博格奇（Isaac Bogoch）医生说：

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

我们与这些公司都签有合同，如果加拿大卫生部对他们的疫苗开绿灯，则将使加拿大更容易实现在秋季前完成对所有人接种的目标，而且我们还将能够加快速度。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

他认为，即使到目前为止加拿大只批准了两种疫苗（Pfizer 和 Moderna），但达到自由党政府制定的全民接种目标是非常现实的。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

专家们认为加拿大有望在今年秋季之前给所有想打新冠疫苗的人进行接种。(Evan Mitsui/CBC)

（CBC）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：政治
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

播客

图片中的世界

图片中的加拿大

分类检索

栏目

作者