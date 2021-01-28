第四集 – 郑胜天：为艺术保留一块清净的绿地

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现居温哥华的郑胜天教授是中国改革开放后最早向国内介绍西方现当代艺术的人，被称为中国当代艺术的教父。但他表示，自己因为正好身处那样一个历史的节点，因此充当了中国当代艺术的“推手”和中西艺术交流的桥梁。

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郑教授在1981年作为第一批艺术界访问学者出国进修游历，回国后把自己所学倾囊相授。四十年来，他做策展，写评论，办杂志，一直在从事当代艺术的推介和交流工作。2002年，他与人合作创办了介绍中国当代艺术的英语杂志《Yishu》，现在仍担任总策划。

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纯艺术杂志生存不易，但是《yishu》在去年11月出到了第一百期。郑教授说，和八十年代相比，现在的中国当代艺术界发生了翻天覆地的变化，“资本的力量太强大。” 资本形成的利益集团控制艺术市场，影响艺术的发展，甚至操纵舆论。而大部分艺术家不能抵御金钱的诱惑。在这种情况下，坚持艺术和学术的标准、为艺术保留一块清净的绿地就更加重要。

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他说，许多艺术家似乎忘记了，批判是当代艺术兴起和发展的基本动力，艺术家首先是一个知识分子。如果被市场大潮裹挟，失去了怀疑、批判和反抗的思想方式，那你只是一个工匠，不应走进当代艺术领域。

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郑胜天曾任中国美术学院油画系主任，1989年起定居加拿大。除担任《Yishu》杂志总策划外，他也是温哥华美术馆亚洲馆总监。他在2013年出版了四卷本《郑胜天艺文选》，同年获得加拿大艾米丽卡尔艺术与设计大学荣誉博士学位。

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采访郑胜天录音：

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