UBC 计划涨学费，导致学生们强烈不满

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加拿大不列颠哥伦比亚大学（UBC）的学生们对大学计划在 2021 -2022 学年涨学费感到惊讶和不满。

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UBC 管理层希望在 2021 年 9 月把加拿大学生的学费提高 2％，把国际新生的学费提高 4％。

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目前 UBC 一直在因疫情提供网课。

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学生反应强烈

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UBC 文科二年级学生 Joshua Peng 说，他对校方涨学费的计划感到震惊。

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他说，我很沮丧，现在的大学体验与他和朋友们所期待的不一样， 在家里上网课很难集中精力，一切都变了，一切都变得更困难，但我们一直在交和以前一样的正常学费。

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本周一，校方就提高学费的计划向学生们发送了一封电子邮件，并有一个咨询网站的链接，但一些学生马上在社交媒体上表达了不满。

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UBC 的学术事务主管 Matthew Ramsey 通过邮件表示，拟议的学费上调在部分程度上与通货膨胀有关。

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目前不列颠哥伦比亚大学（UBC）对于 2021 – 2022 学年提升学费的咨询正在进行中，咨询将一直进行到 2 月 26 日。

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(CBC)

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