加拿大法官拒绝放宽孟晚舟保释条件

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星期五（1月29日）在BC省高等法院，孟晚舟引渡案主审法官驳回了孟晚舟放宽保释条件的申请。她的辩护律师团队本月初请求法庭批准她单独外出，无需三名保安跟随，理由是担心增加感染新冠病毒的风险。

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检控方提出反对，理由是孟晚舟在加拿大并无羁绊，如无人监视可能逃跑。

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法官认为，没有证据显示孟晚舟感染新冠的风险超过其他同龄女性。并且她只要愿意就可以独处。

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孟晚舟也必须继续遵守从晚11点到早上6点之间的宵禁，并继续佩戴电子脚环。

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负责孟晚舟保安的公司总裁在法庭作证时说，对感染新冠病毒的担心并没有妨碍孟出门购物，与家人及华为人员聚会。

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孟晚舟的丈夫刘晓棕也承认，他们夫妇曾经和她的从香港来的孩子们相聚，当时他们还没有结束隔离期。

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（RCI with CBC News，Radio-Canada）

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