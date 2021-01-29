加拿大邮局员工因拒送法轮功报纸而受处分

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加拿大邮局有两名在萨斯喀彻温省里贾纳工作的员工在一月初因拒绝投送大纪元时报而受到暂时停职的处分。

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代表邮局员工的工会CUPW证实，这两位在里贾纳工作的邮递员在通知主管他们拒绝投递大纪元时报后被要求离开工作地点，并停职停薪三天。

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受到纪律处分的加拿大邮局员工Ramiro Sepulveda说，他反感大纪元时报把新冠病毒称作中国共产党病毒“the CCP virus”；他不反对言论自由，但反对没有证据的理论。

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另一位拒绝投递大纪元时报的里贾纳邮局员工Linying Su在中国出生，她担心大纪元时报对中国政府的负面言论、对新冠病毒起源的误导性言论会让加拿大人产生反对华人、反对亚洲人的情绪。

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大纪元时报加拿大负责人顾思颖Cindy Gu表示，加拿大是信奉言论自由的国家，读者有权接触不同的时事报道，读者也有能力对大纪元时报的报道是否客观做出自己的判断。如果不喜欢看，加拿大人可以像对待其它不愿看的送到邮箱里的免费广告那样对待大纪元时报。

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大纪元时报是法轮功组织出版的免费报纸，对中国共产党政府持批评态度。法轮功在中国大陆是被禁止的非法组织。

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近年来大纪元时报经常刊登支持美国特朗普政府施政措施的文章。

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RCI with Katie Nicholson, Jason Ho · CBC News

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