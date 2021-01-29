第五集 – 和晓丹：对电影创作的热爱从未改变

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和晓丹毕业于北京电影学院。2002年，她拍摄了自己的第一部电影《星星的舞蹈》，同年来到加拿大，定居蒙特利尔市。如今十八年过去，她说，她最欣慰的是自己对电影创作的热爱一点也没有变。

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离开了母语创作环境以后，她在加拿大拍电影的努力是从学法语和上剧作课开始的。三年后，她拍摄了短片《开罗来电》。然后是纪录片《迷失的摩梭》（2005），剧情长片《春色撩人》（2018）和纪录片《我的父亲和他的忧郁》（2020）。上星期和她约采访时，她正忙着为她的第二部剧情长片《蒙特利尔，我的美人》向魁北克文化发展协会（SODEC）申请制作经费资助。而另一部剧情长片的剧作方案此前也获得了该机构认可。

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才气和对电影的热爱只是进入这个行业的门槛。接下来的漫漫长路还需要堪比铁人三项运动员的坚韧。和晓丹说，她最喜欢黑泽明的一句话：登山时不要盯着山顶，要看自己脚下的路。这些年来，她一直是这样做的。构思剧本，向资助机构提交方案，写剧本，申请制作经费资助，这个过程有许多枯燥的部分，而且竞争极为激烈。她一步一步埋头向前，不放弃，不问成功与否，只管每一步都全力以赴。用她自己的话来说，她“比较熬得住”。

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《蒙特利尔，我的美人》如果获得制作经费资助，下一步就可以开拍了。它讲述了一个移民女性遇到的生活困境，涉及家庭、伦理和文化等问题，并且是第一部以中年女同性恋为主人公的电影。

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采访和晓丹录音：

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