通用汽车公司将在2035年实现电动汽车化

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在加拿大设有汽车组装厂的美国通用汽车公司宣布, 要加速电动汽车化进程, 在2035年时要实现旗下大部分汽车品牌都是电动汽车的目标.

通用汽车公司已经计划今后五年在电动汽车和自动驾驶领域投资270亿美元, 这比COVID-19病毒肺炎疫情以前制定的计划增加投资35%.

到2025年, 通用汽车在美国市场销售的汽车中将有40%是电动汽车, 车型中包括跨界车, 多功能越野车, 轿车和皮卡.

到2035年, 通用汽车将实现所有轻型汽车都是电动汽车的目标, 这比原来的计划提前了5年.

为了凸显有112年历史的通用汽车公司在不断与时俱进, 今年年初通用汽车公司推出了具有电动汽车时代色彩的新商标.

RCI with The Associated Press, CBC News

