推特收购荷兰email新闻通讯平台Revue

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一段时间以来，Twitter一直在收购媒体和通信领域的小型创新公司。现在在它的购买清单上，email新闻通讯业务（Newsletter）成为它要进军的新领域。

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位于荷兰的email新闻通讯平台初创公司Revue刚刚被Twitter收购。这条消息是由推特的产品主管Kayvon Beykpour和出版产品副总裁Mike Park在一个联合博客中宣布的。

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对于推特这家社交媒体巨头来说，类似短信的写作已经成为其平台上的标志性风格。Newsletter新闻通讯支持长格式写作和更深入的叙事，对其而言显然是一个有意义的和深思熟虑的扩展。

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“这些作者和长格式内容是信息对话中有价值的一部分，”毕克普尔和帕克写道，“我们为他们提供新的方式来创建和共享他们的内容是至关重要的，更重要的是，帮助他们成长并更好地与观众保持联系。”

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Newsletter新闻通讯看起来似乎是连接作者和读者的传统方式。但是，在一个混乱的媒体环境中，通过直接订阅来维护“ 健康的 ”读者群也是一种有效的方法。

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Revue使作者能够在不离开平台的情况下编写、编辑和向订户发布新闻通讯。通过付费订阅，Revue上的出版商对如何创收有清晰的认识。它的客户已经包括一些知名的媒体，如 Vox Media 和 The Markup。

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毕博和帕克建议推特上现有的作者可以通过Revue来扩大他们的读者群。“推特在帮助组织和作者以比其他地方更快、更大的规模的方式扩大读者群方面处于独特的地位。”他们在博客上说。

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收购后，Revue将继续作为一项独立的服务。它的团队将继续“专注于改进作者制作新闻通讯的方式，培养他们的受众，并帮助作者通过新闻通讯获得收益。”

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