莫德纳2月份将推迟向加拿大发送新冠疫苗

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加拿大COVID-19病毒肺炎疫苗注射工作又遇到新的障碍，除了辉瑞公司近期已大幅度减少向加拿大发送疫苗外，美国莫德纳制药公司也宣布二月份将推迟向加拿大发送新冠病毒疫苗。

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莫德纳公司原计划在2月份第一个星期向加拿大交付至少23万支COVID-19病毒肺炎疫苗，然后在2月底将再交付约25万支新冠病毒疫苗，但这一计划已经被推迟。

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有报道说，莫德纳公司2月份发送给加拿大的COVID-19病毒肺炎疫苗数量与原计划相比将被减少20%到25%。

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不过，加拿大并不是唯一一个疫苗发送数量被减少的国家。法国和意大利2月份能够得到的莫德纳新冠病毒疫苗的数量也被较大幅度削减。

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加拿大自由党政府总理特鲁多星期五表示，虽然2月份能收到的莫德纳新冠病毒疫苗的数量低于原计划，但在3月底之前获得2百万支莫德纳疫苗的计划仍然会实现。

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RCI with John Paul Tasker · CBC News

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