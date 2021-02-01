第六集 – 姜宏民：半个世纪前的冬夜历险记

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1967年最后一天的夜里，还是新移民的姜宏民夫妇带着三个年幼的女儿从美国探亲归来，在风雪中赶到新不伦瑞克省托门泰恩角港口。他们的计划是乘最后一班渡轮回爱德华王子岛过新年。但是，在亚热带长大的他们没有在北方冬季长途开车的经验，在计算旅途时间时没有把暴风雪、低温和路面结冰这些因素考虑在内。结果就是，他们千辛万苦赶到，却只来得及看到那晚的最后一班渡轮在他们眼前驶离码头。当夜严寒，周围没有旅店……

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姜宏民是最早在爱岛省会夏洛特敦市安家的华人之一，退休前任教于爱德华王子岛大学心理学系。他撰写的《爱岛华人史》是迄今为止最详尽的关于爱岛华人移民的记载。

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他在二十多年前开始撰写自传《依水之恋》。一开始他只打算为儿孙写一个简单的家谱，但是在整理资料的过程中，简笔家族树逐渐变成家族史，又随着时间的推移转向对自身成长过程的探寻。他出生在台湾，一生经历过地震，战乱，日据时期，疾病和独裁统治，大学毕业后不顾父母的反对，费尽周折出国留学。他回忆说，那是他人生中的一个重要关口。

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《依水之恋》在去年四月出版。姜先生现因耳疾已无法接受电话采访。但是他曾与太太朱美智一起为加广朗读过自传中的一个片段，讲述他们一家和爱岛渡轮及一位船长的缘分。

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渡轮的故事（剪辑重播）：

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