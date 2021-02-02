加拿大黑人月：蒙特利尔书店店主致力于推广多元化

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蒙特利尔人加布里埃拉·加博（Gabriella Garbeau）从小就喜欢看书，她最喜欢的事情就是去逛书店，但是，在蒙特利尔的书店里，她看到的总是类似的作品，同样的作者 … 2017年，她决定改变这种情况。

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加布里埃拉·加博在蒙特利尔北部一座古朴的建筑中开了一家书店，取名为 Racines，这是个法语词，意思是 “根”。

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她决定，要用自己的书店为来自不同文化背景的作者提供一个平台。

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现在，这家书店已经搬到了蒙特利尔市的 St-Hubert Plaza，但使命仍然是一样的。

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加布里埃拉·加博说：

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对我来说，拥有一个用来展示不同文化社区人才和真实声音的地方很重要。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说，小的时候，读到的作品大多数都来自白人作家，而且主要是男作家的作品。摆在畅销书架上的，永远是类似的故事，缺乏多样性。

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加布里埃拉·加博希望能通过自己的书店，把不同族裔的不同声音引荐给人们，而一些人的行动给她带来了启发。

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例如，来自海地的作家罗德尼·圣埃洛伊（Rodney Saint-Éloi），他于 2003 年在蒙特利尔创立了自己的出版社 Mémoire d’encrier，并出版了不同族裔作家的作品。

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加布里埃拉·加博表示自己很受 Rodney Saint-Éloi 的启发，她的书店中有许多 Mémoire d’encrier 出版社出版的作品。

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她说，我认为，所有的书店都应该展示多元化的作品。

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（CBC）

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