第七集 – 梁丽芳：从柳永到知青文学

梁丽芳教授原本的兴趣和研究领域是中国古典文学,师从当时在不列颠哥伦比亚大学任教的叶嘉莹。但是1976年的一次大陆之行使她对中国当代文学发生了兴趣。在毛泽东去世前的那个夏天里,她随一个温哥华青少年旅行团在中国游览了十四个城市,看到了长江黄河,还参观了大寨和红旗渠等当年的样板“景点”。自从幼年随父母离开家乡广东台山后,这是她第一次踏足中国大陆。

这次旅行燃起了她了解中国的渴望。她一度订阅三十多本大陆杂志,阅读了海量文学作品,其中知青文学尤其引起她的注意。她说,如果当年没有去香港,她也会是一名知青,他们的所有遭遇都有可能发生在她身上。

梁丽芳刚到阿尔伯塔大学东亚系任教时获得一项中加交流基金,得以去中国实地采访那些她早已通过作品熟悉的作家。她后来把这些采访汇总,写了《Morning Sun: Interviews with Chinese Writers of the Lost Generation》(中文版书名译为《从红卫兵到作家:觉醒一代的声音》 )。这本著作至今仍是研究中国当代文学的参考书。

她最近出版了两本专著:中英合版的《柳永及其词之研究》和英语著作《当代中国小说家》的平装版。另外,加拿大华裔作家协会在这次采访前刚刚结束改选,她又一次当选为会长。她本是该协会的发起人,多年担任会长或副会长。她笑称,自己就是一个“文学义工”。

采访梁丽芳录音:

