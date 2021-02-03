加拿大三月底前可能会多得110万支新冠疫苗

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在国际疫苗分配项目的帮助下，加拿大有可能在3月底之前得到110万支目前没有被包括在计划之内的COVID-19病毒疫苗。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这个被称作COVAX的国际疫苗分配项目由世界卫生组织和国际疫苗联盟协调运作，目的是从国际发达国家筹集资金、帮助欠发达国家和国内没有疫苗生产能力的发达国家获得新冠疫苗。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大在去年9月为COVAX项目提供了4.4亿元的资助，其中一半是从9个主要疫苗生产商订购新冠疫苗供加拿大国内使用，另一半资金为欠发达国家购买COVID-19病毒疫苗。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大特鲁多政府公共采购事务部长Anita Anand说，加拿大从国际制药公司AstraZeneca订购的110万支COVID-19病毒疫苗可能在3月底之前到货，而另外320万支AstraZeneca疫苗应该能够在6月底之前到货。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Mia Rabson · The Canadian Press、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada